У МТС покраснело яйцо. Сотовый оператор впервые за 13 лет провел ребрендинг

Сотовый оператор обновил логотип впервые за 13 лет. Фото: МТС

Сотовый оператор обновил логотип впервые за 13 лет. Фото: МТС

ПАО «МТС» объявило об изменении позиционирования бренда. У МТС будет новый слоган и новый визуальный стиль.

На взгляд обывателя сильных изменений не произошло, разве что знаменитое яйцо на логотипе из белого стало красным. В компании полагают, что обновленный стиль отразит стратегию МТС по развитию новых цифровых продуктов.

Новый слоган МТС — «Быть лучше каждый день». Компания объявила о старте первой рекламной кампании с обновленным дизайном, лицом МТС по-прежнему будет актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Акимов рассказал, куда сети 5G проведут в первую очередь.