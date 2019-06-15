Акимов рассказал, куда сети 5G проведут в первую очередь 

Сети 5G будут обеспечивать скорость Интернета до 2 Гбит/с. Фото: pixabay.com
Сети 5G будут обеспечивать скорость Интернета до 2 Гбит/с. Фото: pixabay.com

Интернет пятого поколения может появиться в России уже через 2 года.

Зоны использования сетей пятого поколения сначала появятся в Петербурге, Москве и Казани, сообщил вице-премьер Максим Акимов 15 июня.

По словам Акимова, зоны обустроят там, где в них больше всего нуждаются — там, где сейчас фиксируют больше всего соединений: сейчас их плотность снижает скорость для пользователей. Интернет 5G потребуется тем предприятиям, где важна скорость и бесперебойность соединения. Пока что не решены технические вопросы, от которых будет зависеть цена и конкуренция на рынке.

Сети пятого поколения появятся в России через 2 года. Сейчас проектом занимается Ростех. О необходимости обеспечения россиян — и прежде всего школы — говорил и Путин в послании Федеральному Собранию.

Сейчас предполагается, что сети пятого поколения будут обеспечивать скорость Интернета до 1-2 Гбит/с. Одновременно к нему смогут подключиться до 1 млн человек на км2.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что провайдерам не вредит бесплатный Интернет в Петербурге.

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