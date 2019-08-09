Взятка на вступительных в Университете гражданской авиации закончилась судом

На вступительные испытания студент решил не идти. Фото: pixabay.com

На вступительные испытания студент решил не идти. Фото: pixabay.com

Выпускнику колледжа вынесли приговор за дачу взятки при поступлении в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Окончив авиационно-транспортный колледж при университете, абитуриент решил перескочить вступительный экзамен на начальной ступени высшего образования. Сговорившись со своим преподавателем, молодой человек дал ему взятку в размере 60 тыс. рублей. А на вступительных, которые проводились в 2018 году, решил не появляться.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, в результате судебного заседания, студенту вынесли наказание в виде штрафа. Молодому человеку придется отдать еще 150 тыс. рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала о двух полицейских, которые были пойманы за получением взятки. Сотрудники Приморского района подозреваются в вымогании денег у мигрантов.