Пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом

Пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом
Автомат оказался охолощенным. Фото: pixabay.com

Пока что в отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали пьяного мужчину в поселке Металлострой. Местный житель угрожал стражам порядка автоматом и ножом.

Сообщение о скандале в одном из домов Металлостроя поступило в полицию Петербурга 8 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и ЛО 9 августа. На месте нашли нетрезвого мужчину, который при виде полицейских достал оружие. Его задержали и доставили в отдел.

Автомат оказался охолощенным и более-менее неопасным. Пока что в отношении 39-летнего мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, но в следственные органы отправили материалы об угрозах полицейским.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что угонщик врезался в полицейский “Патриот” в Санкт-Петербурге.

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Пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом
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