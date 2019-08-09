Пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом

Пока что в отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали пьяного мужчину в поселке Металлострой. Местный житель угрожал стражам порядка автоматом и ножом.

Сообщение о скандале в одном из домов Металлостроя поступило в полицию Петербурга 8 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и ЛО 9 августа. На месте нашли нетрезвого мужчину, который при виде полицейских достал оружие. Его задержали и доставили в отдел.

Автомат оказался охолощенным и более-менее неопасным. Пока что в отношении 39-летнего мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, но в следственные органы отправили материалы об угрозах полицейским.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что угонщик врезался в полицейский “Патриот” в Санкт-Петербурге.