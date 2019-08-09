Смольный назвал приоритеты развития железных дорог в Петербурге

В Москву могут запустить дополнительные “Сапсаны”.
В Смольном обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга. Три вокзала планируют реконструировать.
Приоритетами до 2024 года станут Московское направление, Юго-западный обход для грузовых составов, полукольцо от Балтийской до Пулково, строительство платформы станции Новая Лахта. Электрички запустят от Финляндского вокзала к Сертолово.
РЖД и Смольный планируют построить разъезд Яхтенная и восстановить Тарховку. Московский, Витебский и Ладожский вокзал хотят обновить, сообщили в Смольном 9 августа.
На Московском направлении хотят увеличить число высокоскоростных поездов. Власти продолжат развивать станцию Колпино: поезда из центра Петербурга до Колпино и Тосно будут ходить с интервалом не больше 10 минут в часы пик.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что РЖД запустит двухэтажные поезда в Мурманск.