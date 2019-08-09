Дикого гуся выловили из Фонтанки

В Санкт-Петербурге из Фонтанки вытащили гуся. Специалисты решают, нужна ли дикой птице помощь.

Как сообщили очевидцы в группе «Мегаполис» в социальной сети «ВКонтакте», спасенную птицу вначале хотели оставить гулять по набережной, но в итоге решили отвезти специалистам.

«Гусь на Фонтанке приплыл в хорошие руки!» — пишут очевидцы.

Специалисты должны определить, требуется ли птице какая-либо помощь или из воды её вытащили напрасно.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что сильные ливни не оставили без последствий Фонтанку у Невского проспекта. Проезжую часть обильно затопило, в результате чего водители решили не плыть по течению, а встали на аварику. В социальных сетях люди с юмором заявляли, чтобы жители доставали надувные лодки, так как вся улица затоплена.