В Петербурге хотят уменьшить налоги на плавучие доки

В Петербурге хотят уменьшить налоги на плавучие доки
Снижение налоговой нагрузки на данный вид объектов может послужить развитию экономики, считают авторы предложения. Фото: Пресс-служба комитета по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Если предложение будет принято, то налоговая ставка на плавучие доки в северной столице сократится вдвое.

Предложение было внесено на рассмотрение городского ЗакСа депутатом Денисом Четырбоком. В соответствии с ним, налоговая ставка должна уменьшиться с 200 до 100 руублей с каждой регистровой тонны валовой вместимости.

Как рассказали в Законодательном Собрании Петербурга, внести изменения предлагается для того, чтобы облегчить функционирование городской экономики — так как в 2017 году были повышены налоги не только на предметы роскоши вроде яхт, катеров и гидроциклов, но и на чисто производственные плавучие объекты, такие как вышеупомянутые доки.

Как отметил автор законопроекта, «такое увеличение налоговой нагрузки — как минимум, несправедливо, тем более в городе, который исторически являлся столицей отечественного судостроения».

Ранее GazetaSPb писала о том, что пьяный житель Металлостроя угрожал полиции автоматом.

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В Петербурге хотят уменьшить налоги на плавучие доки
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