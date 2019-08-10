Эксперты назвали семь признаков развития рака

Человек стоит внимательнее относиться даже к мелочам, чтобы вовремя диагностировать заболевание.

Обо всем рассказал главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин, передает журнал «Профиль». Эксперт заявил, что есть семь признаков, при которых можно говорить о развитии рака.

Одни из них являются необычные кровотечения или выделения. Также стоит обратить внимание на уплотнения или утолщения на теле. Ученый отметил, что насторожить должны долго заживающие раны – если они не затягиваются, то стоит обратиться к врачу.

«Звоночком» является нарушение работы каких-либо органов, охриплость, долго не проходящий кашель. Эксперт подчеркнул, что осматривать стоит родинки и бородавки – если они изменились, то это тоже может сигнализировать о раке.

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