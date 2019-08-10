Подросток нашел на улице Петербурга бутылку и решил из нее выпить

Молодого жителя Невского района госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подростка привезли в больницу Санкт-Петербурга с тяжелым отравлением. Молодой человек выпил нечто из бутылки, стоявшей на тротуаре.

Полиция Невского района Санкт-Петербурга получила сообщение о госпитализации 14-летнего юноши с улицы Дыбенко утром в пятницу 9 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 10 августа. Врачи говорят об отравлении спиртосодержащей жидкостью.

Выяснилось, что подросток нашел на улице бутылку с неизвестной жидкостью и решил ее выпить. Его состояние оценивают как тяжелое. Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на станции “Ручьи” подросток погиб под колесами поезда — возбуждено уголовное дело.