Гибель подростка на рельсах у станции «Ручьи» стала поводом для возбуждения уголовного дела

Мальчик перебегал дорогу, когда на него наехал поезд.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Сначала об инциденте рассказали очевидцы, а затем данные подтвердили сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, 15-летний петербуржец перебегал железнодорожные пути в наушниках, поэтому не услышал, как приближается электропоезд. Возможно, если бы не музыка, он бы смог расслышать сигналы, подаваемые машинистом. К сожалению, даже экстренное торможение не смогло спасти жизнь юноше. Из-за полученных травм подросток скончался на месте.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ заявили, что уже возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что юный петербуржец угодил под колеса поезда.