Спасли мужчину, который на 4 дня застрял в камнях

Потерявшего всякую надежду мужчину все-таки спасла полиция.
Сум Бора застрял в расщелине между двумя огромными камнями и превратился в заложника камбоджийских джунглей.
По рассказу Сум Боры, он упал в расщелину во время сбора помета летучих мышей, его фонарик упал вниз. Пометом летучих мышей в Камбодже торгуют на рынках и используют его как удобрение.
Как сообщает America.RU, родственники мужчины заволновались на четвертый день его отсутствия. Первым его нашел брат, но понял, что не справится в одиночку и вызвал спасателей.
Для высвобождения 28-летнего заложника потребовались несколько сотен спасателей. Беднягу сразу же отправили в больницу.
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