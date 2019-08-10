Спасли мужчину, который на 4 дня застрял в камнях

Потерявшего всякую надежду мужчину все-таки спасла полиция.

Сум Бора застрял в расщелине между двумя огромными камнями и превратился в заложника камбоджийских джунглей.

По рассказу Сум Боры, он упал в расщелину во время сбора помета летучих мышей, его фонарик упал вниз. Пометом летучих мышей в Камбодже торгуют на рынках и используют его как удобрение.

Как сообщает America.RU, родственники мужчины заволновались на четвертый день его отсутствия. Первым его нашел брат, но понял, что не справится в одиночку и вызвал спасателей.

Для высвобождения 28-летнего заложника потребовались несколько сотен спасателей. Беднягу сразу же отправили в больницу.

Ранее GazetaSPB сообщила о массовом заражении собаководов сальмонеллезом.