Сальмонеллезом массово заражаются владельцы собак

Сальмонеллезом массово заражаются владельцы собак
Питомцы послужили заражению хозяев сальмонеллезом. Фото: Pixabay

Зафиксировано заболевание 127 владельцев в 33 штатах.

По данным исследованием известно, что заболевание распространяется через собачий корм, в составе которого есть свиные уши. Заражение могло произойти как от прикосновения к корму, так и через контакт со слюной животного.

Как сообщает America.RU, самое большое количество пострадавших в штате Айова – 23, на втором месте Нью-Йорк — 15, а на третьем Мичиган – 12.

В связи с участившимися случаями заражения некоторые компании временно прекратили производство лакомств, в состав которых входят свиные уши.

Ранее GazetaSPB сообщила о подаче посола США в России в отставку.

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Сальмонеллезом массово заражаются владельцы собак
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