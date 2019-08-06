Посол США в России подал в отставку

Посол США в России подал в отставку
Джон Хантсман направил Трампу письмо. Фото: Рixabay

Американский посол в Российской Федерации Джон Хантсман намерен уйти в отставку.

Просьбу об увольнении Хантсман направил к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом сообщает издание Salt Lake Tribune. Также была опубликована копия письма Хантсмана с прошением об отставке. На документе стоит дата — 5 августа.

В письме дипломат приносит Трампу свою благодарность за оказанное доверие и возможность занимать должность посла в российской столице на период «исторически сложных двусторонних отношений» между странами.

Дипломат намерен уйти в отставку с 3 октября. Он надеется, что за этот период удастся найти подходящего преемника. Также Хантсман отметил, что Россию нужно продолжать привлекать к ответственности, если появляются некоторые угрозы интересов Вашингтона и его союзников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский хочет провести встречу в «нормандском формате» как можно быстрее.

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