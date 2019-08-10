Дзюба открыл счет в матче «Динамо» — «Зенит»

Сегодня в 19:00 в Москве начался матч пятого тура РПЛ между клубами «Динамо» и «Зенит».

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба открыл счет — форвард забил мяч в ворота «Динамо» на 10-й минуте матча. Всего в пяти матчах РПЛ он забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Вратарь московского клуба Антон Шунин получил травму бедра во время эпизода и покинул поле ан 14-й минуте, его место занял Игорь Лещук.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прямо сейчас. На ней присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и хоккеист Александр Овечкин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сегодня “Зенит” встретится с “Динамо” в Москве. После четырех игр “Зенит” находится на первом месте в таблице РПЛ, команда набрала 10 очков. “Динамо” стоит на десятой строчке из 16-ти с пятью очками.