Сегодня “Зенит” встретится с “Динамо” в Москве

Московский клуб принял в состав 10 новых футболистов этим летом.
Клуб Санкт-Петербурга “Зенит” встретится с “Динамо” в пятом туре РПЛ в субботу 10 августа. Матч начнется в 19:00 в Москве.
После четырех игр “Зенит” находится на первом месте в таблице РПЛ, команда набрала 10 очков. “Динамо” стоит на десятой строчке из 16-ти с пятью очками.
Последний раз команды встречались именно в прошлом сезоне Чемпионата России. “Зенит” выиграл обе встречи: в Москве со счетом 0:1, а в Петербурге со счетом 2:0.
“Динамо” нового Чемпионата России серьезно отличается от команды прошлого сезона — московский клуб принял в состав 10 новых футболистов, что является рекордом этого лета в лиге. Сергей Семак, главный тренер “Зенита”, отдельно отметил оборону, которой отличается “Динамо”.
Молодежки двух клубов уже сыграли вчера — москвичи разгромили футболистов Северной столицы со счетом 3:0, о чем GazetaSPb ранее сообщила.