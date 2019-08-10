Сегодня “Зенит” встретится с “Динамо” в Москве

Пока что "Зенит" стоит на первом месте в РПЛ. Фото: pixabay.com

Пока что "Зенит" стоит на первом месте в РПЛ. Фото: pixabay.com

Московский клуб принял в состав 10 новых футболистов этим летом.

Клуб Санкт-Петербурга “Зенит” встретится с “Динамо” в пятом туре РПЛ в субботу 10 августа. Матч начнется в 19:00 в Москве.

После четырех игр “Зенит” находится на первом месте в таблице РПЛ, команда набрала 10 очков. “Динамо” стоит на десятой строчке из 16-ти с пятью очками.

Последний раз команды встречались именно в прошлом сезоне Чемпионата России. “Зенит” выиграл обе встречи: в Москве со счетом 0:1, а в Петербурге со счетом 2:0.

“Динамо” нового Чемпионата России серьезно отличается от команды прошлого сезона — московский клуб принял в состав 10 новых футболистов, что является рекордом этого лета в лиге. Сергей Семак, главный тренер “Зенита”, отдельно отметил оборону, которой отличается “Динамо”.

Молодежки двух клубов уже сыграли вчера — москвичи разгромили футболистов Северной столицы со счетом 3:0, о чем GazetaSPb ранее сообщила.