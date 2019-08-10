Петербург оказался в тройке самых больных регионов России

Меньше всего проблем со здоровьем у жителей Кавказа. Данные по регионам РФ за 2018 год приводит Минздрав.

Министерство здравоохранения РФ выяснило, что чаще всего болеют жители Алтайского края, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Наибольшее количество новых заболеваний врачи выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

А россияне, у которых меньше всего заболеваний, живут в Кабардино-Балкарии, Чечне и в Курской области. На 100 тысяч населения Кабардино-Балкарской республики было зафиксировано 95,7 тыс случаев заболеваний, в Чеченской республике — 96,3 тыс, а в Курской области — 116,5 тыс обращений. В ведомстве уточняют, что при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что театры Петербурга вошли в рейтинг самых богатых культурных учреждений России.