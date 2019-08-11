Во Фрунзенском районе гражданку Узбекистана насиловали вдвоём

В групповом изнасиловании подозреваются сожитель потерпевшей и его знакомый.

По сообщению АН «Оперативное прикрытие», трагедия произошла 10 августа около 2:00 ночи. В полицию обратился случайный прохожий, сообщивший о том, что изнасилованная женщина находится около дома №74/1 по Бухарестской улице.

На место преступления прибыл участковый инспектор, получивший информацию о том, что изнасилование произошло в одной из квартир дома №17/1 на улице Димитрова. Двое граждан Узбекистана 40 и 43-х лет по очереди надругались над 35-летней женщиной, проживавшей по данному адресу. В больнице, куда была доставлена потерпевшая, у неё обнаружили закрытую трамву груди и закрытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено дело по части 2 статьи 131 УК РФ. Не умеющим контролировать своё половое влечение гражданам братского Узбекистана грозит до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 10 августа в городе также произошло несколько поджогов и избиений.