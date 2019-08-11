В Петербурге по детской площадке свободно разгуливают крысы

Крысу, свободно гуляющую по детской площадке рядом с Гипермаркетом «Старт» обнаружили и засняли на видео пользователи интернета.
Видео с крысой, деловито прогуливающейся по газону, а затем и по бетонному покрытию в районе Бухарестской улицы, запечатлели на видео пользователи Вконтакте и выложили в группу «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
«Это не слыхано», — прокомментировал автор выложенное видео.
Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Пользователи, впрочем, не сочли запечатлённое катастрофой.
«Там же нет таблички, что выгуливать крыс запрещено», — отметил Максим Дементьев.
«Уж и погулять нельзя животным», — вторит ему Ксения Светлова.
Ранее GazetaSPb писала о том, что на воле свободно гуляют не только крысы. Так, из Волгоградской психиатрической лечебницы совершили побег убийца и автоугонщик.