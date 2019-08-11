В Волгограде из психбольницы сбежали убийца и грабитель

Двое преступников сумели покинуть палату первой Волгоградской областной психиатрической больницы, отжав решетку 2-го ,этажа здания.

Роман Смородов 1988-го года рождения ранее был судим по стать 105 УК РФ «убийство» и находился в заключении с 2004-го года. 11 октября 2018-го года он был направлен на принудительное лечение в психиатрической больницы, которое, очевидно, не пришлось ему по вкусу. Как сообщают Новости Волгограда, убийство он совершил в возрасте 16 лет, забив мужчину кирпичом.

Его коллега по побегу, Анатолий Машанин 1987-го года рождения, в свою очередь, отметился на ниве грабежа (статья 161 УК РФ) и угона автотранспорта (статья 166 УК РФ). В больнице он находился с января текущего, 2019-го года.

Тем временем, как сообщала GazetaSPb, в Петербурге был задержан автомеханик, подозреваемый в в убийстве бывшего коллеги.