В Петербурге задержали автомеханика, подозреваемого в убийстве

Работник автоцентра подозревается в том, что ударил ножом в шею бывшего коллегу. Фото: pixabay.com

Работник автоцентра подозревается в том, что ударил ножом в шею бывшего коллегу. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга был ранен посетитель. Впоследствии он скончался.

Сообщение о конфликте в поселке Парголово поступило в полицию 10 августа 2019 года. Приехавшие на вызов полицейские задержали 26-летнего работника автоцентра. По версии следствия, в ходе внезапно возникшего конфликта он ударил ножом 28-летнего посетителя автоцентра, ранее в нём работавшего.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 11 УК РФ. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Василеостровском районе города за ночь были совершены поджоги двух автомобилей.