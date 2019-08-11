Полиция ищет поджигателей машин на Васильевском острове

Полиция ищет поджигателей машин на Васильевском острове
Возбуждены уголовные дела. Фото: pixabay.com

Никто не пострадал и даже машины получили лишь частичные повреждения.

Две машины сожгли утром в субботу на Васильевском острове. Полицейские ищут поджигателей.

Сообщение о возможном поджоге “Лада Калина” на наб. Лейтенанта Шмидта поступило в полицию Василеостровского района Петербурга около 4 часов утра, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 11 августа. Никто не пострадал, и даже автомобиль, возможно, удастся спасти.

Через час полиция узнала, что в Академическом переулке горит Daewoo. Автомобиль частично поврежден. Возбуждено уголовное дело по обоим случаям — полиция начала поиск злоумышленников, хотя не исключено, что это был один человек.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Дачном горел Daewoo, огонь с него перекинулся на соседние машины.

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