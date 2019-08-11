Огонь с Daewoo перекинулся на Toyota и Skoda на Дачном

Огонь с Daewoo перекинулся на Toyota и Skoda на Дачном
На тушение пожара ушло меньше 20 минут. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

На пожар в Кировском районе Петербурга отправили восемь спасателей.

Ночью с субботы на воскресенье в Кировском районе Петербурга горели машины. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спасатели Санкт-Петербурга узнали о пожаре на Дачном проспекте в 03:28. Автомобиль Daewoo полыхал у дома 14. В нем сгорело все, что могло сгореть, а пламя задело стоявшие рядом Skoda и Toyota. Через 20 минут пожарные отчитались о ликвидации огня, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга в воскресенье 11 августа.

На ликвидацию пожара направили две машины и восемь спасателей МЧС Санкт-Петербурга. За прошедшие 24 часа спасатели Петербурга потушили три пожара: горевший автомобиль во Фрунзенском районе, здание на ремонте на Ефимова и эти три автомобиля.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Киришах загорелась свалка.

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