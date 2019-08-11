“Газель” подожгли на улице Танкиста Хрустицкого

“Газель” подожгли на улице Танкиста Хрустицкого
Дым затягивает двор в Кировском районе Петербурга. Фото: скриншот VK

Пожарных на месте не видно, а кабина уже охвачена огнем.

На улице Танкиста Хрустицкого горит “Газель”. Очевидцы утверждают, что машину подожгли.

О пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга GazetaSPb узнала днем в воскресенье 11 августа из социальных сетей. Судя по фотографиям, которые опубликовали очевидцы, вся кабина машины уже охвачена огнем. Пожарных на месте не видно, на сайте ГУ МЧС Санкт-Петербурга нет информации о возгорании в Кировском районе Петербурга.

Пока нет никаких доказательств того, что машину действительно подожгли — информацию проверят в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Если сообщения горожан потвердятся, то пожар превратится в уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Ранее GazetaSPb сообщила, что на Васильевском острове подожгли две машины за одну ночь.

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