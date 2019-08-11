Мужчине, открывшему огонь в ходе конфликта, грозит тюремный срок

В ходе конфликта, возникшего в районе улицы Демьяна Бедного, мужчина открыл огонь из травматического пистолета, обороняясь от пьяных граждан.

Сообщение о конфликте около ресторана быстрого питания в Калининском районе Петербурга, пришло в полицию Калининскго района 10 августа 2019-го года.

Драка произошла около 01:30. В ходе конфликта, один из его участников достал травматическое оружие и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу с ранением грудной клетки и подбородка, его состояние оценивается как удовлетворительное. В отношение его товарища составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

GazetaSPb ранее писала, что в Петербурге также был задержан автомеханик, подозреваемый в убийстве бывшего коллеги.