Мужчине, открывшему огонь в ходе конфликта, грозит тюремный срок

Мужчине, открывшему огонь в ходе конфликта, грозит тюремный срок
Законодательство не одобряет применение оружия в ходе пьяных разборок. Фото: pixabay.com

В ходе конфликта, возникшего в районе улицы Демьяна Бедного, мужчина открыл огонь из травматического пистолета, обороняясь от пьяных граждан.

Сообщение о конфликте около ресторана быстрого питания в Калининском районе Петербурга, пришло в полицию Калининскго района 10 августа 2019-го года.

Драка произошла около 01:30. В ходе конфликта, один из его участников достал травматическое оружие и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу с ранением грудной клетки и подбородка, его состояние оценивается как удовлетворительное. В отношение его товарища составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

GazetaSPb ранее писала, что в Петербурге также был задержан автомеханик, подозреваемый в убийстве бывшего коллеги.

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