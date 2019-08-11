Людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском

Людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском
Пожарным сложно подобраться к очагу возгорания. Фото: скриншот VK

Пожарные Санкт-Петербурга тушат огонь в заваленном хламом помещении уже 3 часа.

В Выборгском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме. Из здания вывели 20 человек, а еще пришлось спустить вниз двух кошек.

По предварительной информации, пока никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 11 августа. Квартира, где начался пожар завалена вещами и мусором: очаг возгорания трудно установить, как и площадь огня. По словам очевидцев, пожар тушат уже 3 часа.

В прогнозе на воскресенье 11 августа спасатели МЧС понизили показатель пожароопасности до класса 1. Тем не менее, за сегодня в Петербурге произошло уже пять пожаров, по данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полиция ищет поджигателей машин на Васильевском острове.

выборгский район мусор пожар суздальский проспект эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Уличный художник Петербурга создал стрит-арт против ненависти
“Локомотив” уничтожил “Урал” и дышит в затылок “Зениту”
На Ветеранов в результате ДТП с троллейбусами пострадал человек
Роспотребнадзор проверил фон в Петербурге после взрыва под Северодвинском
На проспекте Народного Ополчения потушили Audi
Людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском
Видео жесткого крещения в Гатчине распространяется по Интернету
“Алые паруса” заметили в дельте Невы