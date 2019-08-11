Людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском

Пожарные Санкт-Петербурга тушат огонь в заваленном хламом помещении уже 3 часа.

В Выборгском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме. Из здания вывели 20 человек, а еще пришлось спустить вниз двух кошек.

По предварительной информации, пока никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга 11 августа. Квартира, где начался пожар завалена вещами и мусором: очаг возгорания трудно установить, как и площадь огня. По словам очевидцев, пожар тушат уже 3 часа.

В прогнозе на воскресенье 11 августа спасатели МЧС понизили показатель пожароопасности до класса 1. Тем не менее, за сегодня в Петербурге произошло уже пять пожаров, по данным ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

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