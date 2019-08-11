Уличный художник Петербурга создал стрит-арт против ненависти

Готовы ли вы ударить человека напротив, не отводя глаз? Фото: Instagram

Готовы ли вы ударить человека напротив, не отводя глаз? Фото: Instagram

В Санкт-Петербурге в Басковом переулке появился необычный объект. Стрит-арт состоит из закрепленной дубинки и зеркала, над которым имеется надпись «При ненависти разбить».

Автором данного арт-объекта является уличный художник Lonesome Grass. Своей работой он призывает отбросить внешние факторы и взглянуть на себя в зеркало, вспомнить насколько опасна ненависть и готов ли человек проявить ее к себе.

В своем аккаунте в Instagram художник напоминает обществу, как страшно и опасно чувство ненависти.

«Готовы ли вы ударить человека напротив, не отводя глаз? Не боитесь осколков?» — пишет автор под фотографией арт-объекта.

Ранее в GazetaSpb сообщали, что в Петербурге появилась голова Давида с лазерами из глаз. Работу сделал петербургский художник, объясняя ее тем, что на искусство смотрят не только люди, но и искусство смотрит на них.