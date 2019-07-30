Стрит-арт художник установил в Петербурге голову Давида с лазерами из глаз

Автор заявил, что искусство смотрит на нас. Фото: loketski /Instagram

Автор заявил, что искусство смотрит на нас. Фото: loketski /Instagram

Петербургский художник, известный под псевдонимом Loketski, опубликовал в аккаунте в Instagram фотографию своей новой работы.

Автор работы хотел сказать этим, что не только люди смотрят на произведения искусства, но и искусство смотрит на них: «Big Art Is Watching You».

Художник приводит слова нейробиолога и популяризатора науки о сознании Татьяны Черниговской о том, что способность воспринимать и создавать искусство — это чуть ли не единственное, что отличает людей от животных.

Новый арт-объект Loketski создал для фестиваля уличной культуры Urban 812. Работа представляет собой голову Давида работы Микеланджело, сделанную из гипса.

В глаза гипсовой скульптуры встроены красные лазерные фонарики таким образом, что Давив как бы «стреляет» взглядом в зрителя. Также глаза заклеены красными крестами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что писатель Виктор Пелевин выпустит новую книгу до конца лета.