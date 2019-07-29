Пелевин выпустит новую книгу до конца лета

Работа писателя имеет название “Искусство легких касаний”.

Новая книга писателя Виктора Пелевина выйдет до конца лета. Свежая работа писателя носит название “Искусство легких касаний”.

Новинка появится на прилавках до 31 августа, сообщили в издательстве “Эксмо” 29 июля. О сюжете книги пока ничего не известно.

Виктор Пелевин (род. 1962 году) опубликовал 16 романов, последним стал “Тайные виды на гору Фудзи, изданный в 2018 году. Он является автором книг “Generation П”, “Желтая стрела”, “Чапаев и пустота” и других. Его дебютом стал рассказ “Колдун Игнат и люди”, изданный в 1989 году. В 2011 году роман “Generation П” экранизировали. Автор является лауреатом многочисленных премий, но о его частной жизни почти ничего не известно.

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