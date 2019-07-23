Первой книге братьев Стругацких исполнилось 60 лет

По легенде писатели начали работу над “Страной багровых туч” после спора о слабости отечественной фантастики.

Первой книге братьев Стругацких исполняется 60 лет. Повесть “Страна багровых туч” вышла в 1959 году.

Аркадию Стругацкому на момент начала творчества над книгой исполнилось 27 лет, а Борису — всего 19. Книга, над которой Аркадий и Борис работали с 1952-го по 1957 год рассказывает о путешествии экспедиции с Земли на планету Венера. По легенде братья написали ее после спора с друзьями о слабости отечественной фантастики. Хотя критика благосклонно отнеслась к дебюту, сами писатели отзывались о ней сдержанно-негативно.

Сейчас в Санкт-Петербурге хотят установить памятник братьям Стругацким в сквере на перекрестке Московского проспекта и улицы Фрунзе. Инициативу единогласно поддержали в Общественной палате Петербурга. Не обошлось без курьезов: для установки памятной доски на доме, где жил Борис Стругацкий в Петербурге, комитет по культуре запросил справку о том, что тот действительно был писателем. Позже Союз писателей выдал требуемый документ, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.