Союз писателей выдал справку о том, что Стругацкий был писателем

Союз писателей Петербурга выдал справку, подтверждающую статус Бориса Стругацкого как писателя. Об этом рассказал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

«Публикую исторический документ и фото процесса передачи справки», — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Для того, чтобы подтвердить статус Стругацкого, из архивов извлекли заявления писателя о приеме в Союз писателей, список его произведений и автобиографию.

Наличие справки необходимо для того, чтобы установить мемориальную доску Борису Стругацкому в Петербурге.

Напомним, чиновники потребовали справку подтверждающую, что Стругацкий был писателем. Без неё разрешение на установку мемориальной доски давать отказывались. Это, как отметили в комитете по культуре, требование закона «О мемориальных досках».

Доска будет установлена на доме 4 по улице Победы. В нем Борис Стругацкий жил с 1964 по 2012 год.