На тушение тлеющего мусора на Суздальском ушло больше 4 часов

На вызов в Выборгский район отправили 15 спасателей МЧС Санкт-Петербурга.

Пожарным Санкт-Петербурга удалось справиться с возгоранием в квартире на Суздальском проспекте. На тушение тлеющего мусора ушло больше 4 часов.

Сообщение о пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга поступило в дежурную часть в 15:23 в воскресенье 11 августа, сообщили в ГУ МЧС Санкт-Петербурга. Из окна седьмого этажа 12-этажного дома шел дым. Спасателям пришлось вывести из здания 20 человек и двух кошек.

Квартира была завалена мусором: пожарные долго не могли добраться до источника возгорания и оценить масштабы бедствия. Общая площадь тления составила всего 6 м2. Пожарные Петербурга отчитались о ликвидации возгорания в 20 часов вечера. На вызов приехали три машины МЧС и 15 спасателей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что людей и животных вывели из горящей квартиры на Суздальском.