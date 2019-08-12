В России намерены ввести фиксированную наценку на лекарства

Нововведение позволит аптекам получать прибыль на количестве проданных лекарств вне зависимости от их стоимости. Фото: pixabay

Нововведение позволит аптекам получать прибыль на количестве проданных лекарств вне зависимости от их стоимости. Фото: pixabay

Депутаты Государственной Думы предложили ввести фиксированную наценку на лекарства для того, чтобы у аптек пропала возможность ставить в приоритет продажу дорогих препаратов.

По данным «Коммерсанта», подобная инициатива может изменить условия получения прибыли аптек: на сегодняшний день она зависти от наценки на препараты. Нововведение позволит аптекам получать прибыль на количестве проданных лекарств вне зависимости от их стоимости.

Кроме того, депутаты намереваются ограничить маркетинговые бонусы и ввести запрет на эксклюзивные договоры, согласно которым аптеки предлагают всего один товар из ряда препаратов с аналогичным составом.

По причине того, что аптеки не готовы продавать дешевые препараты из-за маленькой наценки, в России впервые за несколько лет упали продажи недорогих лекарств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Госдуме обеспокоены средним показателем рождаемости в России.