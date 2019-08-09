В Госдуме обеспокоены средним показателем рождаемости в России

Чаще всего россиянки рожают первенца в 26 лет. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал такой показатель удручающим.

Врач напомнил, что в медицинской терминологии впервые рожавшие после 25 лет считаются старородящими. И напомнил, что в Европе обычно становятся матерями еще позже — в 34 года.

Как сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата, за минувшие 15 лет средний возраст рождения первенца значительно увеличился. Девушки откладывают материнство ради образования или карьеры. В Будущем данный показатель может увеличиться.

Эксперт также добавил, что в стране существующей программы поддержки молодых семей явно недостаточно. Чтобы реализоваться как можно раньше в роли матери, женщина должна быть уверена в социальной защите и сохранении своего рабочего места.

Онищенко призвал серьезно отнестись к данной проблеме и принять необходимые меры.

Ранее GazetaSPb сообщала о падении рождаемость в Петербурге.