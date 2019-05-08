В Петербурге продолжает падать рождаемость

В Петербурге продолжает падать рождаемость. Фото:pixabay
В Петербурге продолжает падать рождаемость. Фото:pixabay

В текущем году малышей появилось на свет на 1,4 меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, восьмого мая. Несмотря на то, что в апреле 2019 года был замечен рост рождаемости, в общем картинка складывается не самая радостная. Каждый год в Санкт-Петербурге рождается все меньше детей – если в первой половине 2018 года их появилось на свет 20,2 тысячи, то в 2019 – на 1,4 тысячи меньше, сообщили в комитете ЗАГС. Что касается апреля месяца, то результат хуже нынешнего был семь лет назад.

Напоминаем, что в 2018 году больше всего детей родились в июле, августе и мае. Смольный сейчас намерен делать все, чтобы исправить сложившуюся ситуацию – так, например, власти готовы оплачивать услуги нянь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что эксперт заявил — рождаемость упала потому, что трусы заменили памперсами. Дело в том, что они якобы влияют на бесплодие — сжимают половые органы и не дают нормального теплообмена, нарушая их работу.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дети рождаемость
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