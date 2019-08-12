Вице-адмирал ответил американскому эксперту по поводу морской войны

Петр Святашов: «Предположения из разряда детских игр. У меня внуки игры разбирают лучше!».

Вышедшая недавно в National Interest статья американского специалиста ВМС Лайла Голдстайна активно обсуждается в СМИ. Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов в интервью национальной службе новостей высказался по этому поводу.

Напомним, что в статье Голдстайна говорилось о возможной морской войне с Россией, в которой США одержит поражение, по его мнению.

Святашов негативно и саркастично прокомментировал такое предположение и отнес его в разряд детских игр. Также вице-адмирал заявил, что его внуки разбираются в играх лучше.

Ранее GazetaSPB сообщила об учениях, начавшихся в Норвежском и Баренцевом морях.