ВМФ начал учения подводников

Главная цель: поиск и устранение потенциального врага.

Сегодня стало известно о начале военных учений подводников. Военные будут тренироваться на территории Норвежского и Баренцева морей. В связи с этим некоторые зоны закрыты для гражданского судоходства.

По заявлению пресс-службы Северного флота помимо подводных лодок участие также примут самолеты Ил-38 и Ту-142.

Основной целью сборов станет отработка приемов нахождения подлодок условного противника на данных территориях. Обучение включит в себя поиск и слежение за вражеским судном, а также принуждение к всплытию или ликвидацию. Помимо этого будет проводиться учебная стрельба и бомбардировка с использованием морского оружия. Даты окончания учений пока неизвестны.

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