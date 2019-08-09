ВМФ начал учения подводников

ВМФ начал учения подводников
Российские подводники начали учения в Баренцевом и Норвежском морях. Фото: Pixabay

Главная цель: поиск и устранение потенциального врага.

Сегодня стало известно о начале военных учений подводников. Военные будут тренироваться на территории Норвежского и Баренцева морей. В связи с этим некоторые зоны закрыты для гражданского судоходства.

По заявлению пресс-службы Северного флота помимо подводных лодок участие также примут самолеты Ил-38 и Ту-142.

Основной целью сборов станет отработка приемов нахождения подлодок условного противника на данных территориях. Обучение включит в себя поиск и слежение за вражеским судном, а также принуждение к всплытию или ликвидацию. Помимо этого будет проводиться учебная стрельба и бомбардировка с использованием морского оружия. Даты окончания учений пока неизвестны.

Ранее GazetaSPB сообщила об интересе гостей и жителей Петербурга к военным кораблям.

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ВМФ начал учения подводников
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