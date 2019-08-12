В Петербурге задержан гражданин, похитивший 12 млн рублей под предлогом продажи квартиры

Полиция раскрыла мошенничество с продажей квартиры в Выборгском районе Петербурга.

По информации регионального главка МВД России, 6 августа незнакомец подошел на улице к петербуржцу и , представившись застройщиком, предложил помощь в поиске и покупке квартиры. Взяв у потенциального клиента 12 млн рублей на покупку квартиры, злоумышленник передал их своему подельнику, после чего они скрылись с места происшествия на каршеринговом авто. Иномарку обнаружили у дома 100 по Народной улице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудникам правоохранительных органов удалось разыскать и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний безработный житель Петербурга.

Подозреваемого заключили под стражу. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дагестанец отдал 12 млн на квартиру фальшивому застройщику.