Подсчитали процент среднего класса в населении России

Подсчитали процент среднего класса в населении России
Бизнес-леди. Фото: Pixabay

Выявлены регионы с высоким количеством семей среднего класса.

Прослойка среднего класса в капиталистических государствах преобладает над классами богатых и бедных. Как правило, именно она более активно развивает экономику и создает стабильность в обществе.

По итогам исследования, опубликованного РИА Новости, в составе Ямала 45 процентов семей относятся к среднему классу, в свою очередь в Ингушетии только два процента.

В анализе участвовали семьи, которые могут приобрести автомобиль, квартиру и при этом в общем бюджете останется как минимум по два прожиточных минимума на каждого.

Также изучение регионов показало, что в 71 одном из них доля среднего класса ниже 20 процентов.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Санкт-Петербург попал в тройку самых больных регионов России.

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