Ноутбук не дал вору-рецидивисту зажить честной жизнью

Транспортные полицейские задержали вора-рецидивиста, который на Ладожском вокзале попытался присвоить себе ноутбук спящей гражданки.

По версии правоохранителей, 37-летний гражданин, недавно освободившийся из мест лишения свобод, следовал в Ленинградскую область, где должен был пройти собеседование на должность сварщика. Однако на Ладожском вокзале его внимание привлекла спящая девушка, у которой он заметил ноутбук. Искушение оказалось слишком сильным, и подозреваемый похитил ноутбук, после чего попытался скрыться. В настоящее время он задержан.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, причинённый ущерб составляет 21 тысячу рублей. Ранее несостоявщийся сварщик привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж. В настоящий момент уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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