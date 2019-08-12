В Новокузнецке подожгли пятилетнюю девочку

В Новокузнецке подожгли пятилетнюю девочку
Детские игры привели к трагедии. Фото: pixabay.com

Пострадавшая находится в реанимации, её состояние оценивается как тяжёлое.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области, девочка была доставлена в больницу Новокузнецка 7 августа с термическими ожогами. До настоящего времени её состояние остаётся тяжёлым.

По предварительной информации, трагедия произошла в ходе детских игр. Потерпевшая гуляла с двумя девочками 9-ти и 11-ти лет, одна из которых баловалась зажигалкой. В результате её действий платье на пятилетней пострадавшей загорелось, после чего подруги убежали, испугавшись. Получившая тяжёлые ожоги девочка сумела добраться до калитки, где её обнаружили родственники и вызвали скорую помощь.

В настоящее время ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовное дело.

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