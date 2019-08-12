Уголовное дело о вандализме направлено в суд

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинение.

Местный житель обвиняется в вандализме, нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности. Прокуратура Санкт-Петербурга поделилась версией следствия, согласно которой подозреваемый разломал металлические основы автопавильона и разбил стекла.

Помимо вреда общественному порядку и спокойствию граждан, общая сумма нанесенного ущерба составила сто тридцать тысяч рублей, также сообщается.

Дело о вандализме направлено в суд и будет детально изучено.

Ранее GazetaSPB сообщила о лже-риелторе, который украл 12 млн рублей.