Уголовное дело о вандализме направлено в суд

Уголовное дело о вандализме направлено в суд
Статуя правосудия. Фото: официальный сайт Прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинение.

Местный житель обвиняется в вандализме, нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности. Прокуратура Санкт-Петербурга поделилась версией следствия, согласно которой подозреваемый разломал металлические основы автопавильона и разбил стекла.

Помимо вреда общественному порядку и спокойствию граждан, общая сумма нанесенного ущерба составила сто тридцать тысяч рублей, также сообщается.

Дело о вандализме направлено в суд и будет детально изучено.

Ранее GazetaSPB сообщила о лже-риелторе, который украл 12 млн рублей.

вандализм прокуратура санкт-петербурга уголовная ответственность
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Малком опроверг слухи о его желании уйти из «Зенита» из-за расизма
Российская авиабаза Хмеймим сбила шесть беспилотников в Сирии
Уголовное дело о вандализме направлено в суд
Погодные аномалии продолжаются: в России до -2 градусов
В Сосновом Бору в кювет улетел автобус с пассажирами
В Новом Девяткино построят Дом культуры за 416 млн рублей
Ричард Гир заявил, что спасенные люди из Средиземного моря не мигранты, а беженцы
Аллигатор сожрал американскую собаку во Флориде