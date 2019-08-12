Работу УК «УО «Профсервис» в прокуратуре сочли неудовлетворительной

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законодательства ООО «УО » Профсервис».

Причиной внимания прокуратуры к управляющей компании стало коллективно обращение жителей дома №124 по улице Варшавская.

Проведённая проверка выявила, что «Профсервис» не занималась уборкой подвала, где скапливался строительный и бытовой мусор. Кроме того, стены мусоросборных камер также находились в ненадлежащем состоянии. Также проверка выявила нарушения в состоянии фасада дома — зафиксированы отслоения штукатурки, неустранённые граффити, сообщили в прокуратуре.

Управляющей компании вынесено предписание об устранении нарушений, ситуация взята на контроль прокуратурой Московского района.

Ранее GazetaSPb сообщала, что чиновника, подозреваемого в мошенничестве на полмиллиарда рублей, отправили под домашний арест.