Подозреваемого в краже полумиллиарда рублей у Эрмитажа чиновника отправили под домашний арест

Полмиллиарда - не та сумма, за которую нужно держать в СИЗО, счёл суд. Фото: pixabay.com

Полмиллиарда - не та сумма, за которую нужно держать в СИЗО, счёл суд. Фото: pixabay.com

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов покинул следственный изолятор и отправился под домашний арест.

Соответствующее решение принял Московский городской суд. Пирумов находился в СИЗО по подозрению в мошенничестве на сумму в 450 миллионов, совершённом при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передаёт новостное агенство «Москва».

Среди предполагаемых подельников замминистра, который уже сегодня переедет с нар на родную кровать, руководитель ГК «Росплан» Никита Колесников и экс директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо. Последний ареста счастливо избежал и находится в международном розыске

По мнению следствия, указанные граждане организовали заключение государственного контракта, который не собирались исполнять. Подрядчиками, которым был перечислен аванс, являлись структуры, подконтрольные возможным злоумышленникам.

Ранее GazetaSPb сообщала о меньших по масштабу акциях по борьбе с государственными преступниками — в Петербурге были зачищены незаконно занятые предприимчивыми дельцами помещения и территории.