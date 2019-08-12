Смольный зачищает незаконно занятую территорию

Смольный зачищает незаконно занятую территорию
Для ликвидации незаконных предприятий задействовали тяжёлую технику. Фото: пресс-служба Комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Комитет по контролю за имуществом правительства Петербурга провёл обследование ряда земельных участков, на которых предприниматели незаконно заняли территорию.

В частности речь идёт о двух земельных участков, расположенных около дома 26А по улице Орджоникидзе. Там располагались торговые павильоны ООО «Невафлор», договор аренды с которой был расторгнут в июле текущего, 2019 года. Один из павильонов, не демонтированных собственными силами предпринимателя был ликвидирован силами ККИ 12 августа.

Помимо этого сотрудники комитета демонтировали незаконно установленный павильон на пересечении улиц Камышовой и Стародеревенской — а в минувшую пятницу, 9 августа, аналогичная участь застала торговцев продуктами питания около дома 34А к.1 по улице Руставелли.

Также был ликвидирован автосервис, располагающийся на Дальневосточном проспекте — индивидуальный предприниматель оказывал услуги жителям Петербурга, не имея никаких правоустанавливающих документов.

По всем указанным фактам возбуждено административное делопроизводство по пункту 1 статьи 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства).

Ранее GazetaSPb сообщала, что сайт авиакомпании «Победа» стал недоступен для пользователей в день объявленной распродажи авиабилетов.

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