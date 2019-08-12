Сайт «Победы» распродажи не пережил

В компании официально заявили, что их сайт подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».

Лоукостер «Победа» ранее заявил о том, что 12 августа на сайте стартует распродажа билетов по сниженным ценам. Однако в момент начала распродажи сайт стал недоступен для пользователей, что лишило потенциальных пассажиров возможности приобрести билеты. По данным, приводимым компанией, причиной тому — действия злоумышленников. На 16:40 12 августа 2019-го года сайт компании доступен, хотя и работает со сбоями.

Авиакомпания «Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот» и предлагает услуги бюджетных авиаперелётов. Несмотря на ограничения на провоз ручной клади и пониженный уровень комфортности, предлагаемые лоукостером услуги авиаперелётов пользуются популярностью среди россиян.

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