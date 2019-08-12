Турпоток в Россию вырос на четверть

За первое полугодие 2019 года в Россию въехало около 2 миллионов туристов, что на 24,97% превысило цифры прошлого года.

Соответствующая информация приводится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Помимо традиционных стран, жители которых любят гостить в России — Китая, Германии, Израиля, Индии и Франции, в страну стало приезжать больше граждан Таиланда, Японии и Турции. По сравнению с прошлым годом в Россию стали меньше приезжать граждане Латинской Америки, которые посещали РФ из-за чемпионата мира по футболу.

Тем не менее, общий приток иностранных граждан, которые въезжают в страну для личных визитов, занятия бизнесом, а также трудовых мигрантов увеличился всего на 0,78%. Всего в страну за первое полугодие текущего 2019 года въехало 15,073 миллиона иностранных граждан.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Грузия оценила потери от прекращения авиасообщения с Россией в 60 миллионов долларов.