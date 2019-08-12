В Грузии оценили финансовые потери от конфликта с Россией

Последовавшее за массовыми протестами в Грузии прекращение авиасообщения с Россией обошлось Грузии в 60 миллионов долларов, заявил глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

На данный момент в Грузии пытаются спасти туристическую отрасль, разработав специальные программы по поддержке малого и среднего туристического бизнеса.

Напомним, авиасообщение с Грузией было прервано 8 июля текущего 2019-го года указом российского президента. Поводом для указа Владимира Путина стали антироссийские протесты, проводимые грузинской оппозицией. Поводом для них стал приезд российских делегатов для участия в Межпарламентской ассамблеи Православия.

В частности, возмущение вызвало присутствие на грузинской территории депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который ранее посещал Абхазию и Южную Осетию (что ряд грузинских политиков сочло оскорблением, так как эти территории Грузия считает своими). В соответствие с протоколом мероприятия Гаврилов занял место спикера грузинского парламента, что ряд грузинских граждан сочло очередным оскорблением. На выходе из здания российская делегация была атакована разъярённой толпой, а страну сотрясли антироссийские протесты, подавленные с использованием слезоточивого газа и резиновых пуль.

В результате разрыва авиасообщения количество российских туристов в стране снизилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее GazetaSpb сообщала, что другой нелюбитель России, Петр Порошенко, был закидан яйцами на выходе из здания ГБР Украины.