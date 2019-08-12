Порошенко закидали яйцами на выходе с допроса

В отношение бывшего президента Украины можно сказать только "Горе побеждённым". Фото: president.gov.ua

В отношение бывшего президента Украины можно сказать только "Горе побеждённым". Фото: president.gov.ua

Экс-главу Украины Петра Порошенко атаковали неизвестные на выходе из здания Государственного бюро расследований. Оружием стали яйца.

Об инциденте сообщил телеканал «112 Украина». После 2,5 часового допроса по поводу уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой» Порошенко вышел из здания ГБР — однако встретился со своими противниками, которые закидали его яйцами. Немногочисленные сторонники бывшего украинского лидера предотвратить атаку не смогли.

На сегодняшний день Порошенко является фигурантом десятка уголовных дел. Ранее он проходил допрос по делу о продаже предприятия «Ленинская кузница».

GazetaSPb ранее писала, что в США аллигатор не стал кидаться яйцами, а просто проглотил замешкавшегося питбуля.