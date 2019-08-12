Аллигатор сожрал американскую собаку во Флориде

Аллигатор набросился на 45-киллограмового питбуля и съел его на глазах у хозяйки

Происшествие произошло в городе Оберндейл, находящемся в штате Флорида. Синтия Робинсон отправилась выгуливать своего питомца по кличке «Танк», однако последний стал объектом пристального внимания со стороны обитающего в пруде-отстойнике аллигатора. Как сообщает Bay News 9, хищник схватил пса и с лёгкостью утащил его в воду.

В настоящий момент комиссия по охране природных и рыбных ресурсов Флориды направила в город специалиста по отлову аллигаторов с целью предотвратить последующие нападения. Известно, что обитающие во Флориде аллигаторы могут достигать огромных размеров — так, максимальный зафиксированная длинна убитого в регионе аллигатора достигала 5,31 метра.

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