Певец Александр Серов судится с «Пусть говорят»

Артист хочет заполучить миллион рублей в качестве компенсации.

Обо всем стало известно сегодня, 12 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Уточняется, что сам Александр Серов отказался комментировать инцидент.

Эстрадный певец обратился в суд, чтобы потребовать у Первого канала и компании «Директ» миллион рублей. Он уверяет, что ответчик не выплатил ему положенные деньги по договору от февраля 2019 года. Серов хочет, чтобы были выплачены 800 тысяч рублей, а также убытки в размере 200 тысяч рублей. О каком договоре идет речь – непонятно.

Напоминаем, что певица Ирина Алегрова тоже хочет обратиться в суд из-за клеветы поклонников. Они критикуют концерт артистки из-за того, что не услышали любимые хиты.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что продюсер Бари Алибасов, потративший 35 тыс. рублей на лечение после отравления «Кротом», хочет отсудить 100 млн.